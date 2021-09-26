Старт другого сезону шоу "Маска" не за горами і його творці все більше інтригують глядачів

На сторінці проекту в Instagram з'явилося свіже відео з черговим героєм - Жирафом в рожевій сукні з сердечками, на шиї у якого висить перлове намисто, а на плечах красуються бантики, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Згідно з правилами, кожен з учасників повинен давати зоряним детективам підказки, що описують його рід діяльності, хобі, сім'ю та інше. Так, Жираф на кадрах грав у великий теніс - і, швидше за все, неспроста.

"Наш прекрасний Жираф з нетерпінням чекає зустрічі з вами! Ви ж не забули? Зустрічаємося 23 жовтня, о 21:00, на @kanalukraina 😘 яЯк думаєте, хто під маскою Жирафа?", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися вгадувати, хто ж ховається в цьому милому костюмі. Жираф, треба сказати, викликав в українців ступор - від більш-менш логічних версій (тенісистка Еліна Світоліна) до неймовірних (Оля Полякова, яка є одним з детективів, реперша Alyona Alyona або ведуча Леся Нікітюк).

"Подкопаєва Лілія - вона в маскараді брала участь, за контрактом не можна!"

"Можливо 🤔 Тарабарова"

"Еліна Світолина"

"На Полякову схоже))) - вона в журі! - це масці не перешкода)"

"Чому ніхто не пише, що це може бути Альона Альона? Як на мене, схожа"

"Це мужик"

"Леська Нікітюк"

"Катя Осадча або Таяна - ви бачили фігуру? Яка нафіг Осадча?"

Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук розповів про НП на знімальному майданчику: "Все, кіна не буде"

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