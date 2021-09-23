Украинскую версию шоу "Маска" сравнили с зарубежными и удивили мнениями

Шоу "Маска" завоевала огромную популярность в Украине, передает Politeka.net. Только премьерный выпуск первого сезона посмотрели пять миллионов телезрителей. Этой осенью выйдет новый сезон программы, и его создатели стараются интриговать украинцев не меньше.

Стоит отметить, что шоу "Маска" - это адаптация южнокорейского формата The Masked Singer. За четыре года формат адаптировали в 29 странах мира, включая США, Китай и Австралию, а продан - на 50 с лишним территорий.

В частности, на днях в США на @FOXTV вышел первый выпуск шестого сезона. Украинский коллектив шоу "Маска" поздравил американских коллег на странице в Инстаграм, и подкрепил снимком участников их проекта.

Также в посте раскрыли детали об украинском сезоне. Оказывается, американцам понравилась идея украинцев о таинственном ведущем - Мистере Маске, и они использовали ее в своем сезоне.

В комментариях же стали обсуждать костюмы героев шоу и другие отличия между странами:

"В американской версии, как и в русской, которую я видела, основной костюм на голове, а остальные - дополнительный декор. А у нас костюм - целый образ, которым можно сильно запутать... Круть!", "Украинские лучше 🙌", "Супер, но в нашей версии костюмы круче, на мой взгляд🔥", "Относительно костюмов, то у нас лучше, но к поведению детективов - в США лучше".

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