Старт второго сезона шоу "Маска" не за горами и его создатели все больше интригуют зрителей
На страничке проекта в Инстаграм появилось свежее видео с очередным героем - Жирафом в розовом платье с сердечками, на шее у которого висит жемчужное ожерелье, а на плечах красуются бантики, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Согласно правилам, каждый из участников должен давать звездным детективам подсказки, описывающие его род деятельности, хобби, семью и прочее. Так, Жираф на кадрах играл в большой теннис - и, скорее всего, неспроста.
"Наш прекрасный Жираф с нетерпением ждет встречи с вами! Вы же не забыли? Встречаемся 23 октября, в 21:00, на @kanalukraina 😘 Как думаете, кто под маской Жирафа?", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись угадывать, кто же прячется в этом милом костюме. Жираф, надо сказать, вызвал у украинцев ступор - от самых более-менее логичных версий (теннисистка Элина Свитолина) до невероятных (Оля Полякова, которая является одним из детективов, рэперша Alyona Alyona или ведущая Леся Никитюк).
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