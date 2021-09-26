Старт второго сезона шоу "Маска" не за горами и его создатели все больше интригуют зрителей

На страничке проекта в Инстаграм появилось свежее видео с очередным героем - Жирафом в розовом платье с сердечками, на шее у которого висит жемчужное ожерелье, а на плечах красуются бантики, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Согласно правилам, каждый из участников должен давать звездным детективам подсказки, описывающие его род деятельности, хобби, семью и прочее. Так, Жираф на кадрах играл в большой теннис - и, скорее всего, неспроста.

"Наш прекрасный Жираф с нетерпением ждет встречи с вами! Вы же не забыли? Встречаемся 23 октября, в 21:00, на @kanalukraina 😘 Как думаете, кто под маской Жирафа?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись угадывать, кто же прячется в этом милом костюме. Жираф, надо сказать, вызвал у украинцев ступор - от самых более-менее логичных версий (теннисистка Элина Свитолина) до невероятных (Оля Полякова, которая является одним из детективов, рэперша Alyona Alyona или ведущая Леся Никитюк).

"Подкопаева Лилия - она в Маскараде участвовала, по контракту не положено!"

"Возможно 🤔 Тарабарова"

"Элина Свитолина"

"На Полякову похоже))) - Она в жюри! - это Маске не помеха)"

"Почему никто не пишет, что это может быть Алена Алена? Как по мне, похожа"

"Это мужик"

"Леська Никитюк"

"Катя Осадчая или Таяна - Вы видели фигуру? Какая нафиг Осадчая?"

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