Дружина ведучого шоу "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горяк розповіла про неприємності

Як пише Politeka.net, Христина та Володимир одружилися минулого року. Дружина Остапчука активно зараз готується до торжества, адже у Володимира завтра день народження. Але як виявилося, неприємність застала Христину.

У нових сторіс дружина Володимира розповіла про проблему.



"Ось чесне слово. З цією короною сил більше немає", - написала на кадрах Христина.

"Перш ніж я піду вмиватися і робити якісь домашні ритуали краси, я вам хочу сказати. Знаєте що людині, щоб він одужав. Ось особисто для мене. Я більше тижня хворію незрозуміло чим. Я зробила два експрес-тесту в носі, я здала розгорнутий аналіз крові. Я окувала як тільки можна. І сьогодні вранці ПЛР-тест і він прийшов негативний. Я просто відразу одужала", - розповіла історію Христина.

Дружина Володимира в цей момент стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на камеру.

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