Дружина ведучого шоу "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горяк розповіла про неприємності
Як пише Politeka.net, Христина та Володимир одружилися минулого року. Дружина Остапчука активно зараз готується до торжества, адже у Володимира завтра день народження. Але як виявилося, неприємність застала Христину.
У нових сторіс дружина Володимира розповіла про проблему.
"Ось чесне слово. З цією короною сил більше немає", - написала на кадрах Христина.
"Перш ніж я піду вмиватися і робити якісь домашні ритуали краси, я вам хочу сказати. Знаєте що людині, щоб він одужав. Ось особисто для мене. Я більше тижня хворію незрозуміло чим. Я зробила два експрес-тесту в носі, я здала розгорнутий аналіз крові. Я окувала як тільки можна. І сьогодні вранці ПЛР-тест і він прийшов негативний. Я просто відразу одужала", - розповіла історію Христина.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
Бій Усика - Джошуа за звання чемпіона світу: найяскравіші моменти і хто переміг
13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Дружина Володимира в цей момент стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на камеру.
Нагадавши, дружина ведучого шоу" Маска " Остапчука розповіла про важливий для їхньої родини день
А ще Politeka повідомляла, що ведучий шоу" Маска "Остапчук раптово" змінив " професію, перші кадри
Також Politeka писала, що хвора дружина ведучого шоу» Маска " Остапчука блиснула фігуркою в мікро-ТОПі