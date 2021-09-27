Ведучий "Співають всі" Володимир Остапчук святкує своє 37-річчя
Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук став популярним українським телеведучим. На поточний момент зірка зайнятий проектами" Співають всі "і"Маска". Як виявилося, Володимир сьогодні святкує 37-річчя. І дружина Христина показала, як привітала чоловіка з ранку.
На нових сторіс на сторінці Христини в Instagram Володимир з'явився в одному халаті. Остапчук заплясав під композицію Ірини Аллегрової, поки дружина знімала.
"Happy birthday, ура", - підписала кадри Христина.
"Не варто сумувати...",- звучали слова пісні на відео.
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На другому сторіс пара вже вийшла на вулицю. Красуня була в капелюсі і пальто, а поруч йшов Володимир, надівши піджак і штани, доповнивши образ окулярами і шарфом.
"У нас вийшов повноцінний family look сьогодні. Поїдемо на сніданок разом, а потім...",- написала дружина Остапчука.
"Привіт, Передплатники дорогі. Це я, Христина, сьогодні я пила воду з ранку і після обіду я їду на роботу", - сказав Володимир, жартуючи над дружиною.
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