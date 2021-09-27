Ведущий "Співають всі" Владимир Остапчук празднует свое 37-летие

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук стал популярным украинским телеведущим. На текущий момент звезда занят проектами "Співають всі" и "Маска". Как оказалось, Владимир сегодня празднует 37-летие. И супруга Кристина показала, как поздравила мужа с утра.

На новых сторис на страничке Кристины в Инстаграм Владимир появился в одном халате. Остапчук заплясал под композицию Ирины Аллегровой, пока жена снимала.

"Happy birthday, ура", - подписала кадры Кристина.



"Не стоит грустить...", - звучали слова песни на видео.

На втором сторис пара уже вышла на улицу. Красотка была в шляпе и пальто, а рядом шел Владимир, надев пиджак и брюки, доповнив образ очками и шарфом.

"У нас получился полноценный family look сегодня. Поедем на завтрак вместе, а потом...", - написала жена Остапчука.

"Привет, подписчики дорогие. Это я, Кристина, сегодня я пила воду с утра и после обеда я еду на работу", - сказал Владимир, подшучивая над женой.

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