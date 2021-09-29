Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук раскрыл детали строительства собственного дома

Как пишет Politeka.net, 37-летний шоумен Владимир Остапчук, который известен украинцам как ведущий шоу "Маска" и "Співають всі", чуть более года назад женился на 35-летней Кристиной Горняк. Раньше пара жила в Киеве, а недавно Остапчуки объявили, что строят собственный особняк близ Вышгорода.

Владимир Остапчук, Кристина Горняк

В своих stories в Instagram ведущий "Маски" рассказал, что они с женой приобрели один из домов в коттеджном городке "Белладжио. Белый шоколад" на набережной реки и вблизи леса.

"Это только первый остров, будет еще и второй, который соединят мостиком. "Белладжио. Белый шоколад " рассчитан на 110 домов. Метраж от 84 до 197 квадратных метров. Стоимость метра квадратного 1500 евро", - написал Остапчук.

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Кроме этого, Остапчук показал поклонникам генеральный план строительства коттеджного городка на берегу Десны. Как видим, территория действительно очень большая, а две части городка должны соединить мостом.

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