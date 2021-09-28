"Спасибі життю, що подарувало мені тебе"

Володимир Остапчук не стримав почуттів до своєї дружини на людях, здивувавши жаркими обіймами

Як пише Politeka.net, напередодні відомий український ведучий відзначив день народження. Його дружина Христина Гірник порадувала чоловіка вечіркою-сюрпризом, яку вона організувала в таємниці від Остапчука. На наступний день шоумен, який зараз веде такі популярні проекти, як «Маска» і «Співають всі», опублікував в Instagram емоційний пост.

У ньому Остапчук не зміг стримати почуттів до своєї дружини.

"Спасибі життю, що подарувало мені тебе. Обожнюю", - написав він.

Ведучий також опублікував фото зі свого свята. На ньому Володимир чуттєво обіймав дружину, яка застрибнула на нього і обхопила руками і ногами. При цьому Гірник була в зухвалому образі з ланцюгами, колготами в сіточку і шкіряними рукавичками без пальців.

"Фото вогонь буде ще дуже багато фото!!! РАЗОМ МИ МОЖЕМО ВСЕ!!!", - написала у свою чергу Гірник.

Шанувальники ведучого також відреагували на його пост.

"Вау неймовірний сюрприз дуже красива і гармонійна пара. Христина-це взагалі фантастична жінка, справжня муза і приклад для багатьох" "Ви дуже класна пара", "Ось це сюрприз! Яка розумничка Христинка! Цей день запам'ятається Вові назавжди...", "Красиві і щасливі", - пишуть люди.

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