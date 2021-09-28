Володимир Остапчук не стримав почуттів до своєї дружини на людях, здивувавши жаркими обіймами
Як пише Politeka.net, напередодні відомий український ведучий відзначив день народження. Його дружина Христина Гірник порадувала чоловіка вечіркою-сюрпризом, яку вона організувала в таємниці від Остапчука. На наступний день шоумен, який зараз веде такі популярні проекти, як «Маска» і «Співають всі», опублікував в Instagram емоційний пост.
У ньому Остапчук не зміг стримати почуттів до своєї дружини.
"Спасибі життю, що подарувало мені тебе. Обожнюю", - написав він.
Ведучий також опублікував фото зі свого свята. На ньому Володимир чуттєво обіймав дружину, яка застрибнула на нього і обхопила руками і ногами. При цьому Гірник була в зухвалому образі з ланцюгами, колготами в сіточку і шкіряними рукавичками без пальців.
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"Фото вогонь буде ще дуже багато фото!!! РАЗОМ МИ МОЖЕМО ВСЕ!!!", - написала у свою чергу Гірник.
Шанувальники ведучого також відреагували на його пост.
"Вау неймовірний сюрприз дуже красива і гармонійна пара. Христина-це взагалі фантастична жінка, справжня муза і приклад для багатьох" "Ви дуже класна пара", "Ось це сюрприз! Яка розумничка Христинка! Цей день запам'ятається Вові назавжди...", "Красиві і щасливі", - пишуть люди.
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