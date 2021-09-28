"Спасибо Жизни, что подарила мне Тебя"

Владимир Остапчук не сдержал чувств к своей жене на людях, удивив жаркими объятиями

Как пишет Politeka.net, накануне известный украинский ведущий отметил день рождения. Его супруга Кристина Горняк порадовала мужа вечеринкой-сюрпризом, которую она организовала в тайне от Остапчука. На следующий день шоумен, который сейчас ведет такие популярные проекты, как «Маска» и «Співають всі», опубликовал в Инстаграм эмоциональный пост.

В нем Остапчук не смог сдержать чувств к своей жене.

«Спасибо Жизни, что подарила мне Тебя. Боготворю», - написал он.

Ведущий также опубликовал фото со своего праздника. На нем Владимир чувственно обнимал жену, которая запрыгнула на него и обхватила руками и ногами. При этом Горняк была в дерзком образе с цепями, колготами в сеточку и кожаными перчатками без пальцев.

«Фото огонь будет еще очень много фото!!! ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!!!», - написала в свою очередь Горняк.

Поклонники ведущего также отреагировали на его пост.

«Вау невероятный сюрприз очень красивая и гармоничная пара. Кристина - это вообще фантастическая женщина, настоящая муза и пример для многих», «Вы очень классная пара», «Вот это сюрприз! Какая умничка Кристинка! Этот день запомнится Вове навсегда...», «Красивые и счастливые», - пишут люди.

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