Обнародували сім цікавих фактів про ведучого

З нагоди дня народження відомого українського телеведучого Володимира Остапчука у мережі оприлюднили цікаві факти про нього

Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий Володимир Остапчук, якого українці знають завдяки шоу "Маска" та талант-шоу "Співають всі", 27 вересня святкує своє 37-річчя. Остапчук отримав багато привітань від дружини, друзів та рідних.

На офіційній сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram з нагоди Дня народження ведучого опублікували сім цікавих фактів про Володимира Остапчука.

"Володимир Остапчук святкує день народження ❤️ Бажаємо @vova_ostapchuk, щоб життя було яскравим, як гіпершоу МАСКА @maskaukrainetv. А душа співала найкрасивіші треки зі @spivayut_vsi", - написали на сторінці.

Отож, виявилося, що у школі Остапчук мав прізвисько "Містер реклама", бо знав усі ролики та вміло копіював голоси. Також він є майстром спорту із ракетомоделювання, за освітою – філолог, знає 5 мов, обожнює запах книг. Улюблений десерт ведучого "Маски" та "Співають всі" – празький торт.

У коментарях шанувальники приєдналися до привітань та написали багато побажань Остапчуку.

"З Днем народження Володимир! 🎂🎉😉🤩💪⭐ Залишайся завжди таким же добрим яскравим та позитивним", "З днем народження! Успіхів, здоров'я та наснаги!", - написали в мережі.

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