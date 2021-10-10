Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками", покорила образом для нового эфира.

Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте шоу в Инстаграм появилось фото, сделанное во время прямого эфира. На снимке фигуристая Зарицкая позировала в платье с эффектным декольте.

«Каждый раз выходя на сцену, Александра Зарицкая с головой ныряет в танцевальную сказку, оставляя за кулисами свои комплексы и слезы. И сегодня в вечер кумиров певица признается, что ее кумир - ее партнер», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях пост вызвал споры. Одни зрители поддерживают певицу, а другие считают, что ей пора покинуть шоу.

«Ну, по-любому лучше, чем Джамала», «Какая она шикарная. Уверенная, красивая девушка», «Зажигательно и легко», «Партнера как-то жаль, эти поддержки чего ему стоят», «Мне абсолютно не нравится. Ну никак. Пора уже домой», «Ребята молодцы! С каждым разом лучше и лучше! Прогресс на лицо! Удачи!», - пишут зрители.

Напомним, что Александра Зарицкая заткнула за пояс Каменских, Огневич и Тину Кароль.

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая и Горбунов обратились к поклонникам: "Не зря вам платят...".

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