Відома артистка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька "заткнула за пояс" відомих співачок Каменських, Огневич, Кароль і Полякову.
Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Їх хіти займають перші місця в чартах, і жодного разу були відзначені. Зараз артистка є учасницею шоу "Танці з зірками".
Так, цього разу на сторінці "Muzvar.ua" в Instagram опублікували топ-ротацій на радіо 2021-го року. На першому місці опинилася група KAZKA, де солісткою виступає Олександра Зарицька.
"Соейчас за 9 місяць поточний роки найбільша кількість раз на радіостанціях Україна звучати пісня група KAZKA. Вони результат - 956 800 ротація",- пишуть на сторінці.
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На четвертому місці опинилася також Настя Каменських, яка стала найпопулярнішою співачкою. У топ-15 увійшли також Тіна Кароль і Злата Огневич.
А відома артистка Ольга Полякова змогла зайняти тільки 62 місце.
"Хто з популярний зірка увійти в ТОП-15? MONATIK одержавши -3 позиції і розташуватися на 16 місце, ALEKSEEV завдяки дуету з KAZKA злетівши на 27 позиція, однак не дотягнув до лідируючих позицій - тільки 19 місце. KALUSH поки 49 за ротацію, а ось Оля Полякова - тільки 62",- повідомило видання.
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