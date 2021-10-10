Учасниця шоу" Танці з зірками " та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька показала новий образ для майбутнього ефіру танцювального проекту.

Як пише Politeka.net, Зарицька стала популярною співачкою, заявивши про себе на шоу "Х-Фактор". Після цього зірка випустила кілька альбомів, пісні з яких зібрали десятки і сотні мільйонів переглядів на платформі Ютуб. Зараз Олександра пробує свої сили в шоу" Танці з зірками", де з кожним випуском все більше вражає суддів і українців.

Не забуває співачка і про Instagram, де цього разу показала свій новий образ для майбутнього ефіру. Зірка була в червоному вбранні, а волосся підстригла, зробивши чубок.

"Спалила образ. Довелося піти на деякі жертви з волоссям", - написала Олександра під фото.

На сторіс до цього Зарицька запропонувала вгадати танець, який виконуватиме на паркеті.

"Майже відразу відповіли. Чекайте завтра гарячу чачу в бахромі", - написала Олександра.

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