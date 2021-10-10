Відома співачка і учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька разом з Юрієм Горбуновим звернулася до українців з проханням.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Зараз артистка також є учасницею шоу"Танці з зірками".

Так, цього разу учасниця "Танців з зірками" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона проходиться по павільйону шоу і звертається до українців.

"Всім привіт! Сьогодні шостий ефір"Танців з зірками". Включайте о 21:00 обов'язково. Ми будемо дуже раді вашим переглядам. Тут все весело і все класно", - заявила учасниця шоу.

Після Олександра Зарицька підійшла до Юрія Горбунова, який є ведучим шоу "Танці з зірками" і сказала, що він хоче щось передати шанувальникам в її Instagram.

"Дорогі друзі! Не забувайте сьогодні о 21:00 будуть "Танці з зірками". Голосуйте за Олександру Зарицьку. Без неї "Танці" не будуть такими "Танцями" про які ми мріяли", — сказав Юрій Горбунов.

Олександра Зарицька не змогла промовчати на його прохання.

"Не дарма вам платять", - жартівливо прокоментувала слова Юрія Горбунова Олександра Зарицька.

Раніше повідомлялося, солістка KAZKA Зарицька зважилася на кардинальну зміну образу: "Довелося піти на деякі жертви"

Також, Зарицька з KAZKA заткнула за пояс Каменських, Огневич і Тіну Кароль: "Полякова тільки на 62-му"

Politeka розповідала, солістка KAZKA Зарицька розговорилася з Осадчою про нового коханого: "Я його заспокоюю"