Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками", удивила призанием о своем партнера на проекте

Как пишет Politeka.net, в пятом выпуске проекта участники рассказывали о своих кумирах, и певица призналась, что для нее значит ее партнер Юрий Мешков.

«В моей жизни есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году у меня появился новый пример и новая легенда. Это мой партнер Юра», - начала она.

Александра Зарицкая также отметила, что Юрий помог ей больше полюбить себя.

«Я всегда хотела танцевать. Без него я не думаю, что дошла бы до третьего или даже второго эфира. У меня появилось больше причин любить себя, он всегда делает мне комплименты, постоянно говорит, что я красивая (это очень странно, конечно). Раскрыл во мне мои желания», - рассказала солистка группы KAZKA.

Зарицкая даже познакомила его со своей бабушкой.

«Мне очень трудно представить, что в какой-то момент это все может закончиться. Я хочу каждую неделю плыть дальше и дальше, чтобы оттянуть момент нашего с ним прощания», - добавила артистка.

В свою очередь Юрий Мешков также был довольно эмоционален.

«Она мне нравится как девушка. Она не только очень красивая, но и чувственная. С ней действительно себя чувствуешь человеком», - признался он.

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