Українська співачка, учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова розповіла, в яку ситуацію потрапила після того, як повторила в шоу образ Анджеліни Джолі з фільму про Малефісенту.

Як пише Politeka.net, Євгенія Власова стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". Співачка виступає в парі з переможцем минулого сезону проекту, молодим хореографом Максом Леоновим.

Під час останнього ефіру зірка перетворилася на Малефісенту. Їй зробили грим, як у фільмі, а також причепили роги. Як зізнавалася артистка, вона просиділа в гримерці дуже довго.

У перервах між репетиціями Власова вирішила поспілкуватися з шанувальниками в Instagram, поділившись кумедною історією. За словами співачки, після 5 ефіру у неї був кумедний діалог з консьєржкою, яка була обурена образом співачки.

"Вона мене зустрічає, з таким трагічним питанням: "Навіщо, навіщо ти одягла ці роги? Ти ж така світла і хороша. Це вони з тебе таке роблять!",- зазначила Власова.

Співачка підкреслила, що їй самій образ Малефісенти дуже сподобався. Незважаючи на це, вона кілька хвилин заспокоювала консьєржку, пояснюючи, що нічого людське їй не чуже.

Нагадаємо, що Євгенія Власова приголомшила одкровенням про хворобу та операції: "через лікарські помилки...".

Як повідомляла Politeka, Власова витратила сім годин, щоб перетворитися на Джолі: "це так складно".

Також Politeka писала, що Євгенія Власова після конфлікту на "Танцях з зірками" задумалася про те, щоб залишити шоу.