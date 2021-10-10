Украинская певица, участница "Танців з зірками" Евгения Власова рассказала, в какую ситуацию попала после того, как повторила в шоу образ Анджелины Джоли из фильма о Малефисенте.

Как пишет Politeka.net, Евгения Власова стала участницей нового сезона шоу «Танцы со звездами». Певица выступает в паре с победителем прошлого сезона проекта, молодым хореографом Максом Леоновым.

Во время последнего эфира звезда преобразилась в Малефисенту. Ей сделали грим, как в фильме, а также прицепили рога. Как признавалась артистка, она просидела в гримерке очень долго.

В перерывах между репетициями Власова решила пообщаться с поклонниками в Instagram, поделившись забавной историей. По словам певицы, после 5 эфира у нее был забавный диалог с консьержкой, которая была возмущена образом певицы.

«Она меня встречает, с таким трагическим вопросом: "Зачем, зачем ты надела эти рога? Ты же такая светлая и хорошая. Это они из тебя такое делают!», - отметила Власова.

Певица подчеркнула, что ей самой образ Малефисенты очень понравился. Несмотря на это, она несколько минут успокаивала консьержку, объясняя, что ничего человеческое ей не чуждо.

Напомним, что Евгения Власова ошеломила откровением о болезни и операциях: "Из-за врачебных ошибок...".

Как сообщала Politeka, Власова потратила семь часов, чтобы превратится в Джоли: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что Евгения Власова после конфликта на "Танцях з зірками" задумалась об уходе из шоу.