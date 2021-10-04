Відома співачка Євгенія Власова розповіла, як її гримували під образ Анджеліни Джолі Малефісенти
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Євгенія Власова для нового ефіру "Танців з зірками" перетворилася на Малефісенту. Як виявилося, образ Анджеліни Джолі з фільму створювали сім годин і це було дуже складно. Про це Женя розповіла в бек-шоу після виступу.
За словами Євгенії, їм з Максом Леоновим довелося ставити танець таким чином, щоб не було поворотів через руку, інакше довгі чорні роги могли злетіти з її голови. Також співачка зазначила, що її гримували сім годин під образ Анджеліни Джолі з фільму Малефісента.
"Сьогодні я сиділа на гримі сім годин. Сім годин мені потрібно було висидіти, щоб мені все ось це зробили. Це складно. Це так складно, Господи", - поділилася Власова.
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