Известная певица Евгения Власова рассказала, как ее гримировали под образ Анджелины Джоли Малефисенты
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Евгения Власова для нового эфира "Танців з зірками" превратилась в Малефисенту. Как оказалось, образ Анджелины Джоли из фильма создавали семь часов и это было очень сложно. Об этом Женя рассказала в бэк-шоу после выступления.
По словам Евгении, им с Максом Леоновым пришлось ставить танец таким образом, чтобы не было поворотов через руку, иначе длинные черные рога могли слететь с ее головы. Также певица отметила, что ее гримировали семь часов под образ Анджелины Джоли из фильма Малефисента.
"Сегодня я сидела на гриме семь часов. Семь часов мне нужно было высидеть, чтобы мне все вот это сделали. Это сложно. Это так сложно, Господи", - поделилась Власова.
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Напомним, Евгения Власова ошеломила желанием уйти из "Танців з зірками" после конфликта: "Ничего не держит".
Как сообщала Politeka, Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала".
Также Politeka писала, что Певица Евгения Власова поразила откровением о своей болезни и операциях: "Из-за врачебных ошибок...".