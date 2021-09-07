Певица Евгения Власова публично призналась в том, что её парнтер по шоу "Танці з зірками" Максим Леонов вскружил ей голову

Евгения Власова известна как популярная певица. Спустя много лет, она решила вернуться на сцену. Недавно она объявила о том, что стала новой участницей шоу "Танці з зірками". Об этом передает Politeka.net.

На этот раз Евгения Власова поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. 5 сентября состоялась премьера шоу "Танці з зірками". Евгения вышла на паркет со своим партнером Максимом Леоновым. Он известен не только как хореограф, а также как победитель предыдущего сезона в паре с Сантой Димопулос.

"Я сама себе завидую, глядя на моего партнёра по танцам со звёздами @maksleonov_official

Немного расскажу вам о нем

Он, очень чуткий человек и мужчина, тонко чувствующий и внимательный. Открытый, весёлый(его чувство юмора это отдельная тема для нового поста) На каждом шагу он меня поддерживает так, что у меня вырастают крылья. Фантастический учитель,не замеченной не останется ни малейшая деталь в танце. Мастер своего дела который с любовью и огромным терпением относится к ученику и делу. Да,он мой сенсей, гуру, друг!

Он удивительный и тёплый! Как он так умело сочетает в себе строгость и человеческое тепло,я не знаю! Он огонь огненный и чистая,бурлящая жизнью река!

Он поток энергии, рядом с ним можно просто стоять и подзаряжаться. Макс видишь я нашла нужное слово, оно отличается от того, что я сказала на репетиции

Я попала в царство танца и меня там встретил король! Благодарю вселенную за всё

Девочки, он чертовски хорош,правда?", рассказала певица.

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