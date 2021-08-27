Известная певица Евгения Власова показала кадры с репетиции "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Евгения Власова, которая надолго пропала из публичного пространства в связи с борьбой с онкологией, снова вернулась. Сначала артистка поразила своим возвращением, появившись на сцене "Голосу країни", а недавно заявила о своем участии в "Танцях з зірками". Недавно в своих Instagram-сторис певица показала кадры с репетиции танцев.

На кадрах можно увидеть изможденную Евгению, которая репетирует движения в танцевальном зале. И хотя она упоминает своего партнера, но пока его не показывает, как и другие участники. Перед камерой худенькая певица появилась в темном спортивном наряде и ярких розовых кроссовках, ее волосы собраны на затылке, а на лице нет макияжа, только уставший вид.

"Дай Боже терпения моему золотому партнеру", - шутливо подписала сторис Власова. Похоже они репетируют уже не один час.

Напомним, Власова стала участницей "Танців з зірками", выяснилась правда о ее болезни: "Была операция и...".

Как сообщала Politeka, У участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды...".

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