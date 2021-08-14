Евгения Власова, которую в последнее время не часто встретишь на сцене и которая отказалась от интервью, вдруг "воскресла"
43-летняя певица приняла вызов и решила попытать удачу в шоу "Танці з зірками". Об этом Власова сообщила у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
По словам артистки, для нее танцы – это путь, на котором она хочет познать себя и возможности своего тела. Евгения в восторге от такого "подарка судьбы", ведь она, как оказалось, всегда мечтала танцевать.
Ответив на челлнедж, певица, в свою очередь, передала вызов украинской спортсменке, олимпийской призерке по фехтованию Ольге Харлан.
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Отметим, пару лет назад Власова, которую называли "той, что поборола рак", была вынуждена расставить точки над "і" касательно своей болезни.
"Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не выявляли онкологических заболеваний! Была операция и из пяти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этикой, если одному показалось, значит нужна химиотерапия! Да, я ее прошла! И это страшно... И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все!", - не сдержала эмоций певица.
Масла в огонь подливали и журналисты, не сильно разбиравшиеся в тонкостях ее заболевания. После этого Евгения перестала давать интервью.
Напомним, Евгения Власова после многолетнего молчания составит конкуренцию Джамале и KAZKA на "Танцях з зірками"
Как сообщала Politeka, что у участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды..."
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