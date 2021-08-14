Евгения Власова, которую в последнее время не часто встретишь на сцене и которая отказалась от интервью, вдруг "воскресла"

43-летняя певица приняла вызов и решила попытать удачу в шоу "Танці з зірками". Об этом Власова сообщила у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам артистки, для нее танцы – это путь, на котором она хочет познать себя и возможности своего тела. Евгения в восторге от такого "подарка судьбы", ведь она, как оказалось, всегда мечтала танцевать.

Ответив на челлнедж, певица, в свою очередь, передала вызов украинской спортсменке, олимпийской призерке по фехтованию Ольге Харлан.

Отметим, пару лет назад Власова, которую называли "той, что поборола рак", была вынуждена расставить точки над "і" касательно своей болезни.

"Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не выявляли онкологических заболеваний! Была операция и из пяти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этикой, если одному показалось, значит нужна химиотерапия! Да, я ее прошла! И это страшно... И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все!", - не сдержала эмоций певица.

Масла в огонь подливали и журналисты, не сильно разбиравшиеся в тонкостях ее заболевания. После этого Евгения перестала давать интервью.

Напомним, Евгения Власова после многолетнего молчания составит конкуренцию Джамале и KAZKA на "Танцях з зірками"

Как сообщала Politeka, что у участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды..."

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