Участница "Танців з зірками" Евгения Власова рассказала о ссоре с партнером, из-за чего хотела уйти с проекта
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Евгения Власова, которая принимает участие в шоу "Танці з зірками" рассказала о скандале из-за которого хотела уйти с проекта (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Оказалось, что во время репетиции Женя поругалась со своим партнером – победителем прошлого сезона шоу Максом Леоновым. Кто-то снял на видео выяснение отношений между парой и это показали в "Дневнике". По словам певицы, скандал раздули на пустом и ей это не понравилось.
"После эфира я поняла для себя, что меня здесь больше ничего не держит, я не хочу оставаться в проекте, я очень хочу уйти", – поделилась Евгения Власова.
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Также артистка была недовольна, как их ссору прокомментировал сам Максим. В эфире "Дневника" он рассказал, что поссорились они из-за того, что он не позволил ей продолжать репетицию, так как видел, что она истощена. "Я не первый сезон в "Танцях з зірками". Это моя обязанность сделать так, чтобы Женя чувствовала себя в первую очередь хорошо физически", - отметил Леонов.
Отмечается, что Власовой даже предлагали поменять партнера и не танцевать больше с Леоновым, но она отказалась. В конце концов Женя и Макс помирились и снова вышли на паркет в новом эфире шоу.
Напомним, Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала".
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Также Politeka писала, что Власова, став участницей "Танців з зірками", призналась в чувствах к партнеру: "Он чертовски хорош".