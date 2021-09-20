Певица и участница "Танців з зірками" Евгения Власова дала откровенное интервью

Как пишет Politeka.net, 43-летняя Евгения Власова, которая на долгое время исчезла с экранов телевидения, эффектно вернулась в шоу-бизнес и заявила о своем решении принять участие в проекте "Танці з зірками".

Много лет в СМИ ширились слухи, будто бы Власова борется с онкологией, поэтому и исчезла с экранов. Сама звезда несколько лет назад опровергла эту информацию и рассказала, что она действительно проходила химиотерапию, но по ошибке врачей.

В коротком интервью перед своим третьим выступлением на шоу Власова рассказала о годе, который изменил ее жизнь. Дело в том, что в конце 2017 года певица попала в больницу из-за серьезных проблем с кишечником.

"Должна была быть операция очень серьезная. Она должна была быть одна, но из-за врачебных ошибок их было четыре. Мне не приятно об этом говорить. Просто о моих катастрофах стало известно не по моей воле. Понимаю, что вам сейчас со мной тяжело. Понимаю ... Простите. Мне часто приходилось быть героем в своей жизни, поэтому я очень хочу это прекратить. Я просто хочу быть счастливой женщиной и мамой. Хватит с меня делать больную, хромую, косую, ей Богу", - сказала Власова.

Ранее Politeka писала, что Власова, став участницей "Танцев со звездами", призналась в чувствах к партнеру:"он чертовски хорош".

Напомним, что изможденная Власова показала честное закулисье" Танцев со звездами":"Дай Бог терпения".

A еще Politeka сообщала, что Власова стала участницей "Танцев со звездами", выяснилась правда о ее болезни: "была операция и...".