Відома співачка Євгенія Власова показала кадри з репетиції "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Євгенія Власова, яка надовго зникла з публічного простору у зв'язку з боротьбою з онкологією, знову повернулася. Спочатку артистка вразила своїм поверненням, з'явившись на сцені "Голосу країни", а нещодавно заявила про свою участь в "Танцях з зірками". Нещодавно у своїх Instagram-сторіс співачка показала кадри з репетиції танців.

На кадрах можна побачити виснажену Євгенію, яка репетирує рухи в танцювальному залі. І хоча вона згадує свого партнера, але поки його не показує, як і інші учасники. Перед камерою худенька співачка з'явилася в темному спортивному вбранні і яскравих рожевих кросівках, її волосся зібране на потилиці, а на обличчі немає макіяжу, тільки втомлений вигляд.

"Дай Боже терпіння моєму золотому партнеру", - жартівливо підписала сторіс Власова. Схоже вони репетирують вже не одну годину.

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