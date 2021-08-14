Євгенія Власова, яку останнім часом не часто зустрінеш на сцені і яка відмовилася від інтерв'ю, раптом "воскресла"

43-річна співачка прийняла виклик і вирішила спробувати удачу в шоу "Танці з зірками". Про це Власова повідомила в себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

За словами артистки, для неї танці – це шлях, на якому вона хоче пізнати себе і можливості свого тіла. Євгенія в захваті від такого "подарунка долі", адже вона, як виявилося, завжди мріяла танцювати.

Відповівши на челлнедж, співачка, в свою чергу, передала виклик українській спортсменці, олімпійській призерці з фехтування Ользі Харлан.

Зазначимо, пару років тому Власова, яку називали "тією, що поборола рак", була змушена розставити крапки над "і" щодо своєї хвороби.

"Набридло тягнути не свій вантаж і шлейф, який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань! Була операція і з п'яти лікарів одному щось здалося (був консиліум), а з лікарською етикою, якщо одному здалося, значить потрібна хіміотерапія! Так, я її пройшла! І це страшно... І ось тепер на мені якесь дивне клеймо (нещасної і хворої). Ненавиджу це все!", - не стримала емоцій співачка.

Масла у вогонь підливали й журналісти, які не сильно розбиралися в тонкощах її захворювання. Після цього Євгенія перестала давати інтерв'ю.

Нагадаємо, Євгенія Власова після багаторічного мовчання складе конкуренцію Джамалі і KAZKA на "Танцях з зірками"

Як повідомляла Politeka, що в учасників шоу" Танці з зірками "з'явилася серйозна конкурентка:" пішли відомі зірки..."

Також Politeka писала, Євгенія Власова на "Голосі країни" приголомшила зовнішністю після своєї хвороби