Відомі артисти розчулили своїх підписників архівними знімками

Як повідомляє Politeka.net, минулої неділі пройшов перший ефір телевізійного шоу "Танці з зірками", в якому виступили 14 зірок з партнерами. У візитній картці зірки показали, як виглядали в дитинстві.

Кадри з'явилися на сторінці проекту в Instagram.

Зараз ці артисти і учасники тв-шоу "Танці з зірками" – на піку слави, і ви обов'язково повинні побачити, як же вони виглядали в своєму дитинстві. Деяких можна впізнати відразу, а в інших важко впізнати їх "дорослу версію".

На кадрах можна побачити: танцюючу Ліду Лі, серйозного Фагота, співаючу Олександру Зарицьку, милого Кадная, усміхненого Станіслава Горуну, щасливу Анастасію Оруджеву, золотовласу Євгенію Власову, похмурого Костянтина Войтенко, читаючого віршик Івана Люленова, Ольгу Харлан на заняттях танцями, маленького Меловіна в навушниках, Джамалу у вишиванці, Олексія Суровцева в коротких шортиках і щокастого Артура Логая.

Користувачі Мережі почали коментувати знімки. Багато хто відзначили, що не змогли б впізнати зірок на дитячих знімках: "Я б нікого не впізнала", "Не впізнала Войтенко. Всі діти дуже милі. Тільки Джа важко назвати дитиною", "Яка милота) всіх можна впізнати, відразу видно - майбутні зірочки", "Важливо впізнати, змінилися".

Нагадаємо, відомий співак зізнався в романі зі своєю партнеркою по "Танцям з зірками".

Як Politeka писала, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками": чи буде Дмитро Дікусар.

Також Politeka розповідала, Фагот і Артур Логай вперше засвітили своїх партнерок-красунь на "Танцях з зірками".