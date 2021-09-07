Співачка Євгенія Власова публічно зізналася в тому, що її парнтер по шоу "Танці з зірками" Максим Леонов запаморочив їй голову

Євгенія Власова відома як популярна співачка. Через багато років, вона вирішила повернутися на сцену. Нещодавно вона оголосила про те, що стала новою учасницею шоу "Танці з зірками". Про це передає Politeka.net.

Цього разу Євгенія Власова поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. 5 вересня відбулася прем'єра шоу "Танці з зірками". Євгенія вийшла на паркет зі своїм партнером Максимом Леоновим. Він відомий не тільки як хореограф, а також як переможець попереднього сезону в парі з Сантою Дімопулос.

"Я сама собі заздрю, дивлячись на мого партнера по танцях з зірками @maksleonov_official

Трохи розповім вам про нього

Він, дуже чуйна людина і чоловік, тонко відчуває і Уважний. Відкритий, веселий (його почуття гумору це окрема тема для нового поста) на кожному кроці він мене підтримує так, що у мене виростають крила. Фантастичний учитель, не поміченої не залишиться ні найменша деталь в танці. Майстер своєї справи який з любов'ю і величезним терпінням ставиться до учня і справі. Так, Він мій сенсей, гуру, друг!

Він дивовижний і теплий! Як він так вміло поєднує в собі строгість і людське тепло, я не знаю! Він вогонь вогненний і чиста,вируюча життям Річка!

Він потік енергії, поруч з ним можна просто стояти і заряджатися. Макс бачиш я знайшла потрібне слово, воно відрізняється від того, що я сказала на репетиції

Я потрапила в царство танцю і мене там зустрів король! Дякую Всесвіту за все

Дівчата, він чертовски хороший, правда?", розповіла співачка.

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