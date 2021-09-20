Співачка та учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова дала відверте інтерв’ю

Як пише Politeka.net, 43-річна Євгенія Власова, яка на тривалий час зникла з екранів телебачення, ефектно повернулася у шоу-бізнес та заявила про своє рішення взяти участь у проєкті "Танці з зірками".

Багато років у ЗМІ ширилися чутки, нібито Власова бореться з онкологією, тому й зникла з екранів. Сама зірка декілька років тому заперечила цю інформацію та розповіла, що вона дійсно проходила хіміотерапію, але по помилці лікарів.

В короткому інтерв’ю перед своїм третім виступом на шоу Власова розповіла про рік, який змінив її життя. Справа в тому, що в кінці 2017 року співачка потрапила до лікарні через серйозні проблеми із кишківником.

"Мала бути операція дуже серйозна. Вона мала бути одна, але через лікарські помилки їх було чотири. Мені не приємно про це говорити. Просто про мої катастрофи стало відомо не по моїй волі. Розумію, що вам зараз зі мною важко. Розумію… Пробачте. Мені часто доводилося бути героєм у своєму житті, тому я дуже хочу це припинити. Я просто хочу бути щасливою жінкою та мамою. Вистачить з мене робити хвору, кульгаву, косу, їй Богу", - сказала Власова.

Рaніше Politeka писaлa, що Власова, ставши учасницею "Танців з зірками", зізналася в почуттях до партнера: "Він чертовськи хороший".

Нагадаємо, що виснажена Власова показала чесне закулісся "Танців з зірками": "Дай Боже терпіння".

A ще Politeka повідомлялa, що Власова стала учасницею "Танців з зірками", з'ясувалася правда про її хворобу: "Була операція і...".