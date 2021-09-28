Учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова розповіла про сварку з партнером, через що хотіла піти з проекту

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Євгенія Власова, яка бере участь у шоу "Танці з зірками" розповіла про скандал через який хотіла піти з проекту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Виявилося, що під час репетиції Женя посварилася зі своїм партнером – переможцем минулого сезону шоу Максом Леоновим. Хтось зняв на відео з'ясування стосунків між парою і це показали в "щоденнику". За словами співачки, скандал роздули на порожньому і їй це не сподобалося.

"Після ефіру я зрозуміла для себе, що мене тут більше нічого не тримає, я не хочу залишатися в проекті, я дуже хочу піти", – поділилася Євгенія Власова.

Також артистка була незадоволена, як їх сварку прокоментував сам Максим. В ефірі "щоденника" він розповів, що посварилися вони через те, що він не дозволив їй продовжувати репетицію, бо бачив, що вона виснажена. "Я не перший сезон в "Танцях з зірками". Це мій обов'язок зробити так, щоб Женя відчувала себе в першу чергу добре фізично", - зазначив Леонов.

Відзначається, що Власовій навіть пропонували поміняти партнера і не танцювати більше з Леоновим, але вона відмовилася. Зрештою Женя і Макс помирилися і знову вийшли на паркет в новому ефірі шоу.

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