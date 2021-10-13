Новый судья шоу «Танці з зірками» Макс Чмерковский честно рассказал о том, как чуть не расстался со своей нынешней женой из-за собственной неуверенности.

Известный американский хореограф с украинскими корнями Макс Чмерковский стал одним из членов жюри в новом сезоне «Танців з зірками». В свое время он был героем самого первого сезона проекта «Холостяк» в Украине, однако свою избранницу танцор нашел уже когда перебрался в США. Ею стала танцовщица Пата Маргатройд, на которой Чмерковский женился.

Однако, в интервью Славе Демину Макс признался, что у них в отношениях не все было так просто. Танцор рассказал, что в определенный момент бросил любимую.

«Я разошелся с ней. Это было так глупо! Такая мужская дурость!», - заявил Чмерковский.

Он отметил, что сейчас понимает, что в тот момент просто испугался того, что в его холостяцком доме вдруг появилась женщина.

«Я просто испугался…Мы провели какое-то время на расстоянии, но мы постоянно пытались…я постоянно хотел быть рядом с ней», - вспоминает танцор.

Он также рассказал, что само расставание произошло, когда они встретились после долгой разлуки. По словам Макса, он с самого начала встречи ощущал себя не в своей тарелке, а Пата пыталась вывести его на разговор.

В конце концов Чмерковский отвез возлюбленную в аэропорт, а там предложил ей взять паузу.

После этого Пата сильно обиделась на Макса, помириться им удалось уже после того, как они снова встретились на американской версии «Танцев».

Напомним, Макс Чмерковский рванул из Украины сразу после эфира "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Чмерковский рассказал, сколько романов у него было с партнершами, среди которых Джей Ло.

Также Politeka писала, что судью "Танців з зірками" Чмерковского избили в киевском клубе.