Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский резко покинул Украину после пятого эфира.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Недавно состоялся 5 эфир "Танців з зірками", проект покинул Алексей Суровцев со своей напарницей Марией Колосовой. Сразу после шоу Макс Чмерковский покинул Украину. Он направился к себе домой, в США, к своей семье. У него есть жена - Пету, и сын - Шай. Ранее хореограф признавался, что будет летать домой после каждого эфира.

"Почти дома...", — написал танцор.

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