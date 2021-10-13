Новый судья шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский рассказал, как его избили в Киеве во время участия в украинском шоу "Холостяк".

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф Макс Чмерковский, который стал новым судьей шоу "Танців з зірками", показал в своих Instagram-сторис анонс нового интервью у Славы Демина. В ролике хореограф выделил один из фрагментов этой беседы, в котором рассказал об избиении.

Оказалось, что в 2011 году, когда Макс был главным героем первого сезона украинского "Холостяка", его избили в Киеве. По словам танцора, он пошел в один из ночных клубов, когда к нему подошла милая девушка и попросила сфотографироваться.

"Я помню, когда я здесь был, на вашем "Холостяке", и я, когда пошел в какой-то клуб, ко мне подошла какая-то девушка, попросила фотографию. И я, когда с ней стоял, подошел ее мужчина и дал мне в морду", - вспоминает Макс историю десятилетней давности.

Напомним, известный хореограф Макс Чмерковский показал свои самые стильные образы для эфиров "Танців з зірками": "Незаконно быть таким горячим!".

Как сообщала Politeka, Судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский рассказал о травме, которая могла стоить ему хореографической: "У меня была...".

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