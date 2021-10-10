Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками", который заменил Григория Чапкиса, Макс Чмерковский рассказал о травме, которая подвергла его танцевальную карьеру срыву.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз Макс Чмерковский на своей странице в Инстаграм поделился новым видео. На кадрах он стоит на баскетбольной площадке, и рассказывает на камеру о своей травме, которая чуть не поставила крест на его карьере. Также он дал жизненный совет украинцам.

"Привет! Я Макс Чмерковский - хореограф, танцор и чемпион мира по бальным танцам. И сегодня я хочу вам дать совет - не позволяйте обстоятельствам решать за вас", — поделился Макс Чмерковский.

"В прошлом у меня была большая травма ноги, которая могла поставить крест на всей моей танцевальной карьере. Но сегодня я танцую, бегаю, играю в баскетбол. И это всё благодаря физкультуре", — признался танцор.

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