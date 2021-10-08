В сети показали подборку самых горячих украинских хореографов, в которую попали и Влад Яма, и Женя Кот, и Дмитрий Дикусар, и Макс Ежов, и много других.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали подборку фотографий самых горячих украинских хореографов. Большинство из этих парней знакомы украинцам по проекту "Танців з зірками" – некоторые сидят в жюри, а другие выступали, как участники шоу.

Так, среди тех, кто попал в подборку, можно увидеть фото судей "Танців з зірками" Влада Яму и Макса Чмерковского. А также прошлых и нынешних участников, и даже победителей – партнера Леси Никитюк Макса Ежова, бывшего мужа Ирины Билык Дмитрия Дикусара, судью "Україна має талант" Евгения Кота и других.

В подписи к фотографиям украинцам предложили выбрать фаворитов, так что в комментариях началась оживленная дискуссия: "Максим Чмерковский, Дима Дикусар", "Женя Кот та Александр Лещенко", "Кот и Прохоров", "Дикусар", "Леонов огонь", "Прям слюни потекли. Красавчики", "Дикусар красава", "Александр Лещенко, Женя Кот, Дмитрий Жук", "Леонов і Прохоров", "Ежов", "Андрей Дикий".

Напомним, Судья "Україна має талант" Женя Кот устроил танцы с детьми на сцене: "Их глаза горели".

Как сообщала Politeka, Макс Чмерковский рванул из Украины сразу после эфира "Танців з зірками": "Почти дома...".

Также Politeka писала, что Яму неожиданно обвинили в зависти к Дмитрию Дикусару, страсти накаляются: "Гнобит и засуживает".