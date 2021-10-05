Знаменитый украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма, по мнению зрителей, несправедливо судит Дмитрия Дикусара

Уже несколько лет хореограф Влад Яма находится в составе жюри "Танці з зірками", пишет Politeka.net. В шоу снимается и финалист кубка Европы Дмитрий Дикусар. Примечательно, что оба танцора ранее выступали с парами на паркете на шоу «Танці з зірками».

Сейчас Дикусар принимает участие в проекте вместе с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. В новом выпуске пара вышла в образах героев фильма "Титаник".

"Вам вальс очень идет. Выполнено классно, четко, слаженно. Хочется больше легкости наверху", - отметил Влад Яма, и в итоге поставил семь баллов.

Пользователи сети в Инстаграм прокомментировали танец участников, а также некоторые отметили, что Влад Яма завидует Дикусару, поэтому постоянно занижает ему оценки.

"Дикусар - гений танца))))) Яма - синоним - зависть" - "Постоянно его гнобит и засуживает", "Невероятное выступление!! 😍", "Лучшая пара в этом сезоне 😍", "Когда-то я смогу оторвать взгляд от Дикусара и смотреть на партнершу, но это не точно 😂🥲", "Самый лучший танец за сегодня 👍👍👍", "Дикусар ❤️❤️❤️ Он должен быть в жюри!", - написали пользователи сети.

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