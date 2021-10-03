Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зіркками", показал самых дорогих людей

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным хореографом и судьей "Танців з зірками". Танцор неоднократно занимал призовые места на шоу до того, как стал сам ставить оценки. У Влада есть супруга Лилия и маленький сын Леон. Яма также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Влад показал своих родителей - Николая и Любовь. Также на фото был сын Леон. Все трое стояли на закате солнца у моря. Фото получилось очень чувственным и интересным.

"Те, кто учит меня быть хорошим сыном и лучшим папой.

С Днем Учителя всех !!! .. И спасибо каждому своему учителю. Без вас меня бы не было", - написал Влад.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оу, вы такой милый", "Похож на дедушку", "Вы просто молодцы...сколько заботы..радости..счастья...незабываемых впечатлений у вашего сына и родителей...прекрасная дружная семья".

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