Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал о своей неожиданной встрече с легендой украинского футбола Андреем Шевченко

29 сентября культовому футболисту, а до недавнего времени еще и главному тренеру украинской сборной по футболу, исполняется 45 лет. По этому случаю Яма поделился в Инстаграм поздравительным постом, в котором рассказал о личном общении со спортсменом. Об этом пишет Politeka.net.

Так, танцор написал, что месяц назад встретил Шевченко на важном мероприятии в Мариинском дворце.

«Я стоял за сценой, повторял свою речь и очень волновался. Не каждый день надо выступать перед огромным количеством уважаемых людей во главе с Президентом. Вдруг мне на плечо упала чья-то рука и я услышал спокойное: «Влад, не волнуйся, всё будет в порядке» ... Да, это был Он - Андрей Шевченко. Бог футбола», - рассказал Яма.

Он признался, что присутствие культового футболиста его не слишком успокоило. Однако, танцор решил не терять такой возможности, и сделал совместное фото с Шевченко.

«Но когда увидел, что девушки-гримеры делают Селфи (обычно не беспокою звезд такими просьбами, сам знаю как это и не хочу мешать), понял, что хочу запомнить этот момент. Вот он. ШЕВА», - добавил танцор.

Он поздравил спортсмена с днем рождения и назвал его национальной легендой Украины.

Напомним, Влад Яма удивил неожиданной выходкой с Кухар на «Танцях з зірками.

Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Чмерковский прильнул к Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, как развлекается с женой в джакузи.