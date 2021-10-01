Известный хореограф Влад Яма признался, что танцы не единственное увлечение в его жизни

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф, шоумен и судья шоу "Танців з зірками" Влад Яма часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в своем микроблоге очаровательным фото, а в подписи к нему признался, что помимо танцев выступает еще и в клубах в качестве диджея.

На фотографии Влад запечатлен в интересной локации и нарядном образе. перед камерой он появился в белоснежной рубашке и джинсах, на шее у него висят модные диджейские наушники, а на лице сияющая улыбка и загадочный взгляд.

В подписи к фотографии Яма написал: "DJ на ваш праздник. Единственный танцующий из тех, кто сводит треки. Единственный, кто играет по-настоящему из тех, кто умеет танцевать. Весел, атлетичен. Скромный не по годам. А вы знали, что я выступаю в клубах?". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото хореографа, засыпая его комплиментами.

Напомним, Влад Яма поделился подробностями о неожиданной встрече с Андреем Шевченко: "Очень волновался".

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