Известный хореограф Влад Яма признался, что танцы не единственное увлечение в его жизни
Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф, шоумен и судья шоу "Танців з зірками" Влад Яма часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в своем микроблоге очаровательным фото, а в подписи к нему признался, что помимо танцев выступает еще и в клубах в качестве диджея.
На фотографии Влад запечатлен в интересной локации и нарядном образе. перед камерой он появился в белоснежной рубашке и джинсах, на шее у него висят модные диджейские наушники, а на лице сияющая улыбка и загадочный взгляд.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Жизнь супруги российского певца Шаляпина оборвалась вскоре после свадьбы: "Три счастливых дня было у нас"
Найдено тело знаменитого актера, на его фильмах выросли поколения: "Вы научили нас плакать в кино, и смеяться тоже"
Октябрь ударит по Украине первыми заморозками и дождями: каких поворотов ждать от погоды
Звезда "Голосу країни" Даниэль Салем эмоционально высказал, что думает о Сумской: "Опять..."
В подписи к фотографии Яма написал: "DJ на ваш праздник. Единственный танцующий из тех, кто сводит треки. Единственный, кто играет по-настоящему из тех, кто умеет танцевать. Весел, атлетичен. Скромный не по годам. А вы знали, что я выступаю в клубах?". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото хореографа, засыпая его комплиментами.
Напомним, Влад Яма поделился подробностями о неожиданной встрече с Андреем Шевченко: "Очень волновался".
Как сообщала Politeka, Влад Яма удивил неожиданной выходкой с Кухар на "Танцях з зірками": "Быстро ориентировался".
Также Politeka писала, что Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" призналась, почему ей пришлось уйти из спорта: "У меня были срывы...".