Олимпийская чемионка по художественной гимнастике и фаворитка Влада Ямы из шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова раскрыла, почему ей пришлось уйти из большого спорта

Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова известна как украинская гимнастка. Также, она принесла бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-ом году. Анна проявила себя и на проекте "Танці з зірками", где стала любимицей судьи Влада Ямы.

Так, на этот раз Анна Ризатдинова поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она показывает свою пластичность и выполняет одно из упражнений. Она решила раскрыть причину своего ухода из большого спорта, а именно из художественной гимнастики.

"Почему я ушла из большого спорта?



Я закончила спортивную карьеру в 2016 году, сразу после выигранной олимпийской медали.

Еще по дороге на свою вторую Олимпиаду в Рио я понимала, что это — точка.



Художественная гимнастика — очень молодой вид спорта, и я в свои 23 года на тот момент уже казалась ветераном.

Тогда я держалась из последних сил как физически, так и морально. У меня были срывы, я мечтала жить «нормальную жизнь»: быть в отношениях, видеть мир, иметь хобби и дела помимо гимнастики. Сейчас я понимаю, что это было максимальное перенасыщение спортом. Правильный момент, чтобы уйти.



Изначально тренеры не поддерживали такое мое решение. Мы даже попробовали составить программу на 2017 год. Но уже стало понятно, что прежней юношеской искры в глазах, запала и мотивации больше нет.

Мы обоюдно поняли, что дальше тренироваться нет смысла.

До сих пор мне задают вопросы «не хочешь ли ты вернуться на ковер?», «не жалеешь, что тогда ушла из гимнастики?»



Нет. Это было осознанное, логическое решение, принятое еще до старта Олимпиады.

Ну, а жалеть не о чем — я выполнила свой максимум в спорте, добилась главной победы и сейчас строю свою Академию Ризатдиновой", - рассказала спортсменка.

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