Художняя гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, какие проблемы были на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является обладательницей многих украинских и международных медалей. Красотка на Олимпиаде в Рио получила бронзу. Кроме спорта девушка была участницей "Танців з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. В Инстаграм Анна решила рассказать, какие проблемы со здоровьем у нее были на международном соревновании.

"Во время профессиональных занятий спортом у меня были проблемы с выпадением волос. Из-за загруженности и постоянных тренировок вплотную заняться этим вопросом я впервые смогла только после Олимпиады в Рио.

Я побывала у множества трихологов, перепробовала разные види лечения, масла, шампуни.

Важную роль тут играет генетика, поэтому мне посоветовали не изобретать велосипед и сделать упор на поддержании состояния волос. Этим я и занимаюсь.

Возможно, кто-то из вас тоже столкнулся с такой проблемой. Хочу поделиться своими правилами и продуктами, которыми пользуюсь сейчас", - написала Анна.

Красотка также добавила фото, на котором была в боди и босоножках.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Обворожительная Анна", "Выглядите отлично".

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