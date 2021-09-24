Художняя гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, какие проблемы были на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является обладательницей многих украинских и международных медалей. Красотка на Олимпиаде в Рио получила бронзу. Кроме спорта девушка была участницей "Танців з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. В Инстаграм Анна решила рассказать, какие проблемы со здоровьем у нее были на международном соревновании.
"Во время профессиональных занятий спортом у меня были проблемы с выпадением волос. Из-за загруженности и постоянных тренировок вплотную заняться этим вопросом я впервые смогла только после Олимпиады в Рио.
Я побывала у множества трихологов, перепробовала разные види лечения, масла, шампуни.
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Важную роль тут играет генетика, поэтому мне посоветовали не изобретать велосипед и сделать упор на поддержании состояния волос. Этим я и занимаюсь.
Возможно, кто-то из вас тоже столкнулся с такой проблемой. Хочу поделиться своими правилами и продуктами, которыми пользуюсь сейчас", - написала Анна.
Красотка также добавила фото, на котором была в боди и босоножках.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Безумно красивая", "Обворожительная Анна", "Выглядите отлично".
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