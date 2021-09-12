Украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова показала свои умения
Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной гимнасткой из Украины, которая завоевала медали не только на внутренней арене, но и международной. Красотка также участвовала на проекте "Танці з зірками", где за гимнастку болел хореограф Влад Яма. Сейчас девушка занимается преподаванием гимнастики, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.
На новых кадрах Анна показалась в зеленом платье с черным корсетом. Красотка в руках держала сине-желтую ленту. На втором сторис девушка просто прошлась, демонстрируя роскошную фигуру.
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На последнем сторис красотка переоделась и села на стул. Анна задрала ногу максимально высоко, демонстрируя роскошные формы.
"Ну как же без шпагата", - подписала Анна Ризатдинова фотографию в сторис Инстаграм.
Напомним, любимица хореографа Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова в белом платьице похвасталась успехами
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