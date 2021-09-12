Украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова показала свои умения

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной гимнасткой из Украины, которая завоевала медали не только на внутренней арене, но и международной. Красотка также участвовала на проекте "Танці з зірками", где за гимнастку болел хореограф Влад Яма. Сейчас девушка занимается преподаванием гимнастики, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новых кадрах Анна показалась в зеленом платье с черным корсетом. Красотка в руках держала сине-желтую ленту. На втором сторис девушка просто прошлась, демонстрируя роскошную фигуру.

На последнем сторис красотка переоделась и села на стул. Анна задрала ногу максимально высоко, демонстрируя роскошные формы.

"Ну как же без шпагата", - подписала Анна Ризатдинова фотографию в сторис Инстаграм.

Напомним, любимица хореографа Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова в белом платьице похвасталась успехами

А еще Politeka писала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" объяснила, почему "спортсмены глупые"

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала подросшего сына от известного олигарха и решилась на откровение