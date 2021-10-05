Известный хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» и судья нового сезона «Україна має талант» Евгений Кот рассказал, кто его впечатлил на популярном проекте.
Женя Кот в 2021 году занял место судьи на шоу «Україна має талант», премьера которого ожидается 23 октября, пишет Politeka.net. Артист немного рассказывает о шоу в своем Инстаграм.
Так, в новом посте танцор показал фото с талантливыми детьми.
"Такой замечательный снимок нашел среди фото с кастингов «Україна має талант». Как много талантливых детей выходило к нам на сцену. Честно, их выступления всегда были искренними", - поделился артист.
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Далее хореограф рассказал о запечатленных детях с аутичным спектром - Маше и Ване. По словам Жени Кота, ребята были очень талантливыми, с большим потенциалом.
"Их глаза горели на сцене. В тот момент у меня появилось огромное желание познакомиться с ними поближе. Поэтому вместе мы станцевали с ними одно базовое танцевальное движение", - рассказал хореограф.
Как отметил артист, он представляет, какой труд вложили сами дети и в них их родители, чтобы добиться такого результата, как сейчас.
"Маша и Ваня однозначно кайфовали от своего танца и выступления. Я был рад познакомиться с такими замечательными танцовщиками", - написал танцор.
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