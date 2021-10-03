Известный хореограф, победитель шоу "Танці з зірками" и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот порадовал новым кадром

Женя Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился благодаря своей победе с Ксенией Мишиной на шоу "Танці з зірками". Недавно Евгений стал новым судьей проекта "Україна має талант". Он активно ведет свою страницу в Инстаграм, радуя поклонников, пишет Politeka.net.

Женя Кот

В новом посте Женя Кот показал фото, на котором запечатлен в халате и с полотенцем на голове. Похоже, что снимок сделан в ванной гостинничного номера.

«Всем хорошего выходного. Чем будете заниматься сегодня?» - обратился он к фолловерам.

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Вид Кота оказался довольно неожиданным для пользователей Сети.

«Женя, классно выглядишь, совсем как девушка с полотенцем на голове», «Прям как моя мама», - написали в комментариях.

Ранее сообщалось, Евгений Кот показал страсть со своей женой, и раскрыл, что "делает" отношения.

Также, "Україна має талант" рассекретила имя участницы, которая связана с королевой Англии: "Удастся ли ей удивить..."

Politeka рассказывала, Женя Кот и Мишина сорвались на крик из-за новой участницы "Україна має талант": "Как вы это делаете?"