Известный хореограф, победитель шоу "Танці з зірками" и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот порадовал новым кадром
Женя Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился благодаря своей победе с Ксенией Мишиной на шоу "Танці з зірками". Недавно Евгений стал новым судьей проекта "Україна має талант". Он активно ведет свою страницу в Инстаграм, радуя поклонников, пишет Politeka.net.
В новом посте Женя Кот показал фото, на котором запечатлен в халате и с полотенцем на голове. Похоже, что снимок сделан в ванной гостинничного номера.
«Всем хорошего выходного. Чем будете заниматься сегодня?» - обратился он к фолловерам.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Внезапно оборвались жизни двух молодых рожениц: что известно о младенцах, трагические подробности
Судья "Україна має талант" Мишина поразила видом в крохотном топе: "Это беда..."
Кресло Данилко на шоу "Маска" неожиданно заняла молодая брюнетка: что произошло на съемках
Вид Кота оказался довольно неожиданным для пользователей Сети.
«Женя, классно выглядишь, совсем как девушка с полотенцем на голове», «Прям как моя мама», - написали в комментариях.
Ранее сообщалось, Евгений Кот показал страсть со своей женой, и раскрыл, что "делает" отношения.
Также, "Україна має талант" рассекретила имя участницы, которая связана с королевой Англии: "Удастся ли ей удивить..."
Politeka рассказывала, Женя Кот и Мишина сорвались на крик из-за новой участницы "Україна має талант": "Как вы это делаете?"