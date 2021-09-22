Шоу "Україна має талант" продолжает удивлять яркими участниками и их выступлениями
Много участников популярного проекта достойны внимания, ведь их талант нельзя оспорить, передает Politeka.net.
В этот раз на Инстаграм-странице шоу рассказали о профессиональной цирковой артистке Юлии Михайловой по образованию, которая выступает в жанре эквилибр в воде.
Из поста стало известно, что девушка занималась гимнастикой с 10 лет, семь лет училась в институте, работала у королевы Англии и попала в состав артистов «Цирка дю Солей». Юлия завоевывала первые места на различных международных конкурсах.
Номер, который Михайлова показала в выпуске "Україна має талант" очень высокого уровня, выполненный технически и в уникальной подаче. Об этом заявил один из членов жюри, хореограф Евгений Кот, который учился с Михайловой в одном институте.
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"Удастся ли ей удивить тройку звездных судей и получить билет в финал талант-шоу?", - написали в конце поста.
За час пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.
"Звезда 🔥🔥🔥❤️😘", "🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, премьерный выпуск шоу "Україна має талант" выйдет 23 октября. Сезон посвящен 30-летию Независимости Украины.
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