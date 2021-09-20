Отечественный танцор и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот показал, как проводит время с супругой в Турции

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот стал популярным украинским хореографом благодаря шоу "Танці з зірками", где смог победить в паре с "Холостячкой" Ксенией Мишиной в несколько лет назад. А уже теперь Евгений и Ксения стали звездными судьями шоу "Україна має талант". Третьим судьей шоу пригласили Сергея Притулу.

Не забывает Евгений и о социальных сетях, где регулярно ведет блог, за которой следят сотни тысяч фанатов. На новом видео Кот был вместе со своей супругой Наталией. Хореограф лежал на траве и держал красотку на двох вытянутых руках, а после этого повалил жену на траву и стал целовать. Как можно понять, пара отдыхает в Турции.

"Оставляйте в комментариях или иную реакцию если вам понравилось это видео)))", - написала красотка.

"Вау", - написал Григорий Решетник.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Очень чувственно", "Круто", "Красивая любовь", "Это шикарный вид искусства", "Очень красиво и нежно", "Ну очень соблазнительно".

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