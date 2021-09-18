Известный украинский хореограф и судья нового сезона «Україна має талант» Женя Кот показал свои смелые развлечения с веселой женой

33-летний Евгений Кот получил большую популярность благодаря шоу «Танці з зірками», где он танцевал в паре с известной актрисой Ксенией Мишиной. Теперь же пара воссоединилась уже на шоу «Україна має талант», где Кот и Мишина вместе с Сергеем Притулой стали судьями нового сезона.

Танцор активно ведет свой Инстаграм, где делится с поклонниками фото из своей жизни. Как пишет Politeka.net, на этот раз Евгений показал, как развлекается на отдыхе со своей женой, гимнасткой и танцовщицей Натальей Татаринцевой.

Так, на новом фото Кот в одних белых шортах шагает по зеленому газону, усадив себе на плечи супругу. Сама Наталья при этом одета в черный купальник. Парочка позирует спиной к камере, поэтому можно заметить, что Кот кокетливо придерживает жену за ягодицы.

«Идем вперед вместе!», - подписал снимок танцор.

Украинцы тут же принялись комментировать фото.

«В этом кадре прекрасно все! И твоя спина и пейзаж», «Какие вы сладкие котики», «Вместе вы – сила», «Ну, за право так ТАКОЕ подержать, можно и на шею посадить! Главное, чтоб крепкая была!», «Вцепился как кот… не оторвать», - пишут люди.

Напомним, названы имена всех хореографов-красавцев нового сезона "Танців з зірками", украинцы взбунтовались.

Как сообщала Politeka, экс-партнер Мишиной по "Танцям з зірками" Женя Кот показал свою любимую, тоже брюнетка.

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Кот подогрел слухи о беременности жены-красавицы.