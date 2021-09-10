Известный украинский хореограф и судья нового сезона "Україна має талант" Женя Кот прокомментировал слухи о беременности жены
Как пишет Politeka.net, 33-летний Евгений Кот - известный украинский хореограф. Мужчина стал победителем танцевального шоу "Танці з зірками", где танцевал в паре вместе с Ксенией Мишиной. Позже победителям шоу предложили стать судьями нового сезона "Україна має талант". К ним также присоединился Сергей Притула.
Как известно, Женя Кот женат на гимнастке и танцовщице Наталье Татаринцевой. В своем Instagram мужчина часто делится фотографиями с любимой женой. Так, Кот опубликовал загадочное фото, на котором нежно целует Наталью в живот.
"Вы даже не представляете как я горжусь ею! @tatarintseva.kot 🤍", - сказал Кот.
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Поклонники сразу же предположили, что жена Кота – беременна.
Позже на официальной странице шоу "Україна має талант" опубликовали комментарий хореографа по этому поводу. Кот сказал, что сейчас они с Натальей планируют переехать в больший дом. Также он отметил, что к детям нужно обязательно подготовиться и морально и физически.
"Мы с Натальей оба хотим одного ребенка – такого милого кудрявенького мальчика. Увидим, как будет. Возможно, позже мы захотим завести и второго, и третьего ребенка. Пока я точно хочу парня!",- добавил Женя.
Ранее Politeka писала, что Женя Кот и Мишина сорвались на крик из-за новой участницы "Україна має талант": "как вы это делаете?".
Напомним, что судья "Україна має талант" Женя Кот своим поступком довел до крика родную бабушку: "Я так каждый день делаю".
A еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" и победитель "Танцев со звездами" Женя Кот хвастался торсом без футболки: "Не останавливайтесь".