Дівчина з екстрасенсорними здібностями довела до крику суддів шоу "Україна має талант"

Як передає Politeka.net, шоу "Україна має талант" вже з'явилося на телеекранах. Канал "СТБ" повністю змінив суддівський склад. Новими суддями стали відомий телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот. Також, варто відзначити, що новим ведучим шоу став Григорій Решетник. У мережі активно обговорюється новий сезон шоу.

Так, цього разу телеканал "СТБ" на своїй сторінці в Instagram опублікували нове промо-відео шоу "Україна має талант".

На сцену вийшли прості українці, які вразили суддів своїм талантом. Дівчина запропонувала телеведучому перевірити, що на ній немає ніяких навушників і просить зав'язати очі. Вона проявила свої екстрасенсорні здібності і називала предмети членів журі, які її колега тримав в руках.

"Ми можемо щось ще", - сказала учасниця шоу.

Судді "Україна має талант" були вражені таланту менталістки, а Ксенія Мішина навіть закричала від подиву.

"Як ви це робите?",- запитав учасників Женя кіт.

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