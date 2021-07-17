Український хореограф, переможець шоу «Танці з зірками» Женя Кот вразив танцями з красунею-дружиною

Як пише Politeka.net, 33-річний Євген одружений на гімнастці і танцівниці Наталії Татаринцевій. Разом парочка регулярно займається спортом, знімає тренування і танці. Завдяки гнучкості Наталії у зірок виходять неймовірні танці.

Так, у свіжому ролику парочка постала в романтичних образах. Вони станцювали ніжний танець на тлі басейну і сонця, що сходить. Наталя поклала свою ногу на плече коханому і показала чудеса розтяжки.

"Ми з @tatarintseva іноді ось так балуємося)))", - підписав фото артист.

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.

"Балуйтеся частіше!))) дуже красиво!", "Фантастично красиво!", "Яке класне відео, неймовірна краса, ніжність, все в одному відео, просто чудово», «круті», «красиві пустощі», «найкрасивіша пара», «молодці, можна переглядати дуууже багато разів», - пишуть користувачі Мережі.

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